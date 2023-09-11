缺蛋持續延燒，農委會於3月起透過短期專案進口雞蛋救急，原本實施到今年底的進口專案則延長到明年6月底，但過程中出現補貼特定貿易業者、政府稱不缺蛋卻改口的廣大爭議，相關議題也在社會甚囂塵上。專家指出， 糧食安全應是針對米等主食品，而非為了副食品的雞蛋，如今的雞蛋之亂，是「政府失能」還是「市場失能」？

根據農業部資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬，共計近5.7億；進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等，本次由財團法人中央畜產會或其委託的進口商進口，以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供給加工或洗選業者，進口雞蛋價差與關稅等費用則由政府吸收，但進口商資格、雞蛋品質、吸收價格等都引來不少爭議。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，蛋是副食品而不是主食品，我們政府動不動就把「糧食安全」的神主牌搬出來，然而糧食安全應該是針對主食品（米飯、麵包），世界上沒有國家的人民是為了缺蛋而造反的。

徐世勳指出，對副食品的雞蛋值得我們大有為的政府大動干戈嗎？美國的蛋價現已降到每顆蛋不到新台幣5元，不可思議的是竟然沒花美國納稅人的一塊錢。台灣蛋荒是「政府失能」還是「市場失能」？這值得大家深思。

「Lin bay好油」版主林裕紘指出，7月的時候蛋商公會理事長就提醒了已經進太多雞蛋，有700萬顆處理不掉，結果8月就變成有3700萬顆處理不掉；台灣缺蛋已經超過3年，因為2015年禽流感進來之後，現場的情況就越來越糟，在2019年農業部還被監察院糾正，從2021年4月疫情爆發的時候才短時間內不缺蛋，但之後就是缺蛋。

林裕紘說，2月的時候各路側翼還在配合不缺蛋，不到1個月的時間就變成缺蛋很緊急，需要專案進口。農業部過去沒有時間處理嗎？當然有，但這些謊言的背後把時間都消耗光了，然後只能凍結批發蛋價製造假象，最後實際蛋價跟批發蛋價脫鉤，就變成政府緊急開放雞蛋是為了解決黑市現象。