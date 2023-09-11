此次音樂會由多次帶領烏克蘭國家交響樂團奪得獎項的首席指揮佛洛迪米爾．希連科（Volodymyr Sirenko）帶領樂團演奏。（寬宏藝術提供／李欣恬台北傳真）

烏克蘭國家交響樂團今日在高雄舉辦記者會，特別準備了《烏克蘭國歌》與台灣民謠《望春風》兩首曲目現場演奏。（寬宏藝術提供／李欣恬台北傳真）

自戰地千里迢迢來台灣，首次抵台的烏克蘭國家交響樂團，今（11）日上午在記者會現場除了演奏《烏克蘭國歌》，還特別為台灣觀眾準備一曲《望春風》。樂團總經理亞歷山大．霍爾諾斯塔伊（Oleksandr Hornostai）表示，這是特別為台灣準備的演奏，「我們在前幾個禮拜收到樂譜後努力練習，很開心有演奏的機會，如果有機會的話希望下一次能帶更多台灣民謠給大家聽，也帶回家鄉讓烏克蘭的人民聽。」

亞歷山大表示，「這趟旅程從基輔出發到維也納再到台灣，耗時超過72小時，是一段非常漫長的旅程，但一到台灣就深深感受到台灣人民的氣息，希望這次的演奏能夠傳遞人民的堅強，我相信音樂帶出的力量很巨大。」

亞歷山大表示，目前烏克蘭60歲以下的人會去參與戰爭，「但總統認為我們這個演出意義非常重大，特別讓我們出國演奏傳遞烏克蘭的精神，其實我們也有兩位團員現在正在參與戰爭。」

這趟台灣行，烏克蘭國家交響樂團將為台灣聽眾帶來兩套曲目，其中更特別選曲烏克蘭作曲家的創作，展現獨特韌性的烏克蘭音樂文化。一套是烏克蘭作曲家馬克西姆．別列佐夫斯基的G大調第二號交響曲、貝多芬的第四號鋼琴協奏曲，及西貝流士的第一號交響曲。

另一套曲目為蕭邦的第一號鋼琴協奏曲、李斯特以烏克蘭民族英雄馬澤帕為靈感譜寫的《馬澤帕》交響詩，以及烏克蘭作曲家里亞托申斯基的交響敘事曲《格拉奇娜》，創作中儘管一度受到蘇聯比劃阻撓，依然堅持用音樂捍衛人權。

此次音樂會由多次帶領烏克蘭國家交響樂團奪得獎項的首席指揮佛洛迪米爾．希連科（Volodymyr Sirenko）帶領樂團演奏，同時攜手魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍鋼琴家安東尼．貝里舍夫斯基（Antonii Baryshevskyi）擔任音樂會協奏曲演奏。

演出將於9月11日在台中國家歌劇院大劇院、9月12日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月13日在台北國家音樂廳登場。