大學二年級的軍事訓練陳姓役男，入營時被驗出尿液呈現大麻反應，遭移送法辦。陳男堅稱只是抽了朋友含有大麻成分的電子煙，但檢方不採信他的說詞，並向法院聲請送勒戒。陳男提抗告獲撤銷重裁，高雄地院念在陳男是初犯，駁回檢方聲請。

去年10月23日陳男入營，接受抽查採尿時顯示尿液中含有大麻代謝物。陳男接受調查時強調，放假時曾抽了朋友的紙菸和電子煙，檢方不採信他的說詞，向法院申請將陳男送入勒戒所觀察勒戒。

陳男對此提抗告，又說他可能是吸了朋友含有大麻成分的電子煙，還說送勒戒可能會影響他的學業，他願意自行到醫院接受戒癮治療。

高雄高分院審酌陳男是初犯且沒有施用毒品受戒治的紀錄，聲請書上也未載明不給予陳男戒癮治療緩起訴處分的理由，因此撤銷原裁定並發回地院重裁。

高雄地院認為，陳男是初犯，對毒品也難認有高度依賴性，目前亦未在監、在押，應得自行至醫療機構進行具成效之戒癮治療，最後駁回檢方聲請，陳男不必被送入勒戒所觀察、勒戒。