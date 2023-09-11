進口蛋爭議持續延燒，農業粉專「Lin bay 好油」10日爆料，有進口蛋的蛋殼上沾有糞便，且還有巴西雞蛋放了4個月還在架上販賣；對此，農業部長陳吉仲表示，進口雞蛋皆有通過防檢署與食藥署把關、安全無虞，請外界不要再製造不實論述。

「Lin bay 好 油」昨晚間在臉書發文表示，這張沾有糞便的蛋，是某蛋商分配到的進口雞蛋，他痛批，進口蛋上還會有糞便，「這品質真的糟的很誇張」。

陳吉仲受訪時說，只要是進到國內邊境，都有通過防檢署的防疫要求，安全部分也有衛福部食藥署把關，所以進來的都是安全、合格的雞蛋，而不安全、不合格、違反檢疫，已退運、銷毀超過6、7百萬顆。

他強調，農業部辦理雞蛋進口，吸收關稅等價差達5.7億，每一顆約3.8元，但成功減少通貨膨脹，也至少帶給消費者60億元效益，政策執行是效益高於成本，重點是讓台灣蛋農有利潤，進而生產更多雞蛋，才能讓消費者買得到雞蛋、吃得到雞蛋。

另外對於超思進口實績部分，他也重申，上周三便說明過，包括超思在內的9家業者都要有進口實績，超思於去年成立後就有從日本進口雞蛋到台灣；可惜有少數人士不斷地在扭曲、抹黑事實，證據已在相關網站公布，這是白紙黑字相關文件，請外界不要針對專案雞蛋進口，製造一些跟事實不符合的論述。