日本東京電力公司（簡稱東電）8月24日開始排放「核處理水」入海，相關作業已於今天結束。東電驗證完首波排海結果後，計劃9月底至10月上旬開始排放第2波核處理水。

綜合日本讀賣新聞、福島電視台報導，營運福島第一核電廠的東電於8月24日至9月10日，將約7800噸的首波核處理水排放入海。

東電今天上午10時30分開始清洗連結貯存槽與排放設備管線中殘餘的核處理水，相關行動已經完成，代表首批排海作業結束。

東電接下來將花費約3週時間檢查排放設備，以及驗證首波核處理水排海結果等，計劃將於9月底至10月上旬開始排放第2波「核處理水」入海。

首波核處理水開始排入海後，日本政府和東電等持續監測附近海域海水及水產品的放射性物質氚等含量。根據監測結果，幾乎所有檢測值都低於可檢出的極限值。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成核處理水（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

東電將首波核處理水稀釋到每公升含氚量低於1500貝克後排放入海，這個濃度標準低於日本國家標準和世界衛生組織（WHO）飲用水的含氚上限標準。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存總量2.3%。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1120911