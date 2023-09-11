烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫表示，即便秋冬之後的濕冷天氣不利作戰，烏克蘭的反攻仍會持續，還說這場俄烏戰爭會在2024年結束前以烏克蘭勝利告終。

路透社報導，烏克蘭6月初展開萬眾矚目的反攻，3個多月下來雖在烏東、烏南收復十多個村莊，卻因俄軍大面積布雷和多重塹壕等防線而吃足苦頭。

布達諾夫（Kyrylo Budanov）9日在基輔舉行的雅爾達歐洲戰略（Yalta European Strategy,YES）峰會上說：「作戰行動無論如何都會繼續，就算天候濕冷、泥濘讓作戰更艱困，反攻不會停。」

西方軍援數十億美元軍備並訓練數以萬計的烏軍官兵協助烏克蘭收復失土，但反攻進展緩慢讓支持烏克蘭的陣營擔憂，西方恐無力再支應如此規模的軍援維繫烏克蘭戰力強度。

烏克蘭另一軍情官員斯基比茨基（Vadym Skibytskyi）9日稍早指出，目前在烏克蘭境內作戰的俄軍約42萬人。

烏軍目前在東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的反攻推進主要集中於羅博季涅（Robotyne）與韋爾博韋（ Verbove）等村莊周邊。札波羅熱方向的反攻目標是將烏南俄佔區連結克里米亞的陸廊切成兩半，但距離達成目標還很遠。

布達諾夫說烏軍反攻分多個方向，坦承反攻進度比他所預期慢，戰況也頗為艱困。

新聞週刊（Newsweek）指出，以對俄心戰見長的布達諾夫在峰會上還說，俄軍的入侵作戰應無法再多撐一年，這場俄烏戰爭會在2024年結束前以烏克蘭勝利告終。（譯者：陳亦偉）1120911