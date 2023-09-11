立委楊瓊瓔、市議員賴朝國等協助向台中市運動局爭取遊具全面更新，目前已開放使用。（楊瓊瓔服務處提供）

台中市潭子區運動公園使用近30年，不僅兒童遊具老舊，且遊樂器材也不夠使用，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國等協助向台中市運動局爭取遊具全面更新，目前已開放使用，立委楊瓊瓔11日前往現場關心，當地里長則盼能拆除束之高閣的看臺，以免成為治安死角，運動局則允諾將邀專家現勘。

甘蔗里長黃正堯指出，之前民眾一直反應遊具少又老舊，擔心安全問題，現在全面更新，親子都很滿意，很感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員幫忙爭取經費，全面更新兒童遊具。

另黃正堯提到，運動公園籃球場與網球場中間之看臺，近年來無使用需求，此看台成為公園內治安死角，建請運動局研議拆除並重新規畫符合現代休閒需求之設施，以免夜間不明人士聚集造成地方困擾。

運動局長李昱叡強調，為維護兒童運動安全，潭子運動公園兒童遊具配合衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，重新建置兒童遊具及人工草皮，更新後設備及材料均取得具有認證標誌的合格檢驗報告，符合中央規範。

另民眾反映運動公園遊具有靜電問題，即邀請專家學者指導，也發現靜電源自於人工草皮，隨即進行處理改善，包括在人工草皮表面噴塗防靜電液、於人工草皮草縫間鋪專用砂、欄杆用泡棉包覆及定期灑水等多元處理方式，目前現場已無發生靜電問題。

另外，針對看臺拆除問題，由於其與旁邊廁所結構緊鄰相連，倘若拆除恐有結構性安全疑慮，短期將在看臺四周增設監視器，以嚇阻有心人士聚集喝酒咆哮等行為，後續將找結構技師到現場了解結構安全問題。

楊瓊瓔表示，遊具全面更新後，每次假日經過，看見小朋友都玩得很開心，希望大家能夠愛惜，讓整個運動公園設施能夠更完善。潭子區長劉汶軒指出，後續公所將持續推動改善更新公園內人行步道設施，以提供市民更好更完善的遊憩及活動空間。