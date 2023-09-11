民進黨立委賴品妤日前因綠能議題及跌倒事件惹得滿城風雨，甚至被冠上「雲豹小公主」稱號，使得她所在的新北市第12選區選情備受外界關注。據最新民調顯示，代表國民黨參選此區的新北市議員廖先翔以47%支持度領先賴品妤的31%，兩人差距達16個百分點。

根據《TVBS民調中心》今（11）日公布的最新民調顯示，第12選區民眾中，有80%表示會去投票，包括54%一定會以及26%可能會，另外有7%不一定會去投票，13%表示不會去投票。在賴品妤與廖先翔兩人中，有 47%選民支持廖先翔，高於賴品妤的31%，雙方差距16個百分點，另外有21%尚未決定。

交叉分析後發現顯示，20-29歲及30-39歲年輕選民支持廖先翔的比率超過五成，高於賴品妤兩成五左右的支持度；兩人在40-49歲支持度上差距不大，廖先翔以46%略高於賴品妤的43%；50-59歲及60歲以上仍由廖先翔佔有優勢，其中50-59歲有54%支持廖先翔，較賴品妤的32%高出兩成以上。

另外針對兩人進行喜好度調查，結果顯示有33%民眾表示不喜歡賴品妤，略高於喜歡的30%，同時有37%無法判斷，民眾態度分歧；而喜歡廖先翔的比例為34%，僅10%不喜歡，但也有多達56%民眾無法表示意見。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 112 年 9 月 4 日至 8 日晚間 18：30 - 22：00 進行的調查，共接觸 1,287 位 20 歲以上設籍新北市立委第 12 選區民眾，其中拒訪為 213 位，拒訪率為 16.6%，最後成功訪問有效樣本 1,074 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。