新北市動保處日前獲報板橋華東公園有蛇出沒，動保員前往捕捉，正在搜尋時，1隻小松鼠突然反覆跳到動保員肩上，且緊緊扒住衣服似不願離開，動保員正感疑惑，瞥見樹下有條約2公尺的黑眉錦蛇正虎視眈眈，動保員立即明白小松鼠是在尋求他的保護，於是護著小松鼠，並將大蛇捕獲野放山林。

動保員捕捉黑眉錦蛇，野放偏遠山林。（新北市動保處提供）

動保處上月14日獲報板橋動之家旁的華東公園有蛇出沒，2名動保員隨即前往搜尋捕捉， 葉姓動保員正在搜索樹洞裂隙時，突然感覺有物體落在背上，回頭查看竟是1隻幼小的赤腹松鼠，葉員本以為小松鼠是攀爬時不慎跌落，於是將牠放回樹上，沒想到，小松鼠又馬上跳回葉員身上，且緊緊扒住不肯離開，由於松鼠應不會有如此親人行為，讓葉員心生疑惑。

動保員幫小松鼠清理傷口和上藥。（新北市動保處提供）

葉員隨即察覺樹下有物體竄動，細看原來是條約2公尺的無毒黑眉錦蛇，當下即明白小松鼠是在向他求救，葉員於是護住小松鼠，由林姓動保員將該條錦蛇捕獲。

小松鼠已能啃食堅果。（新北市動保處提供）

葉員將小松鼠帶回讓獸醫檢查，發現小松鼠上顎門牙斷裂有輕微滲血現象，研判可能快速奔跑時撞擊造成。松鼠似是知道動保員是救命恩人，清潔傷口及上藥都很乖巧，小松鼠因門牙斷裂，無法啃食堅果，動保員以動物用代奶針筒慢慢灌食。數日照護松鼠牙齒已長回，也已能啃食飼料堅果，待完全恢復健康後，即讓松鼠回歸自然。