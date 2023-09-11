南部科學園區上下班尖峰時段經常交通堵塞，斥資3.3億元新建的台南市新港社大道與南科聯絡道路口轉向工程，歷經2年施工，今年底即將完工。市府工務局11日表示，近日相關單位現場會勘後，初步敲定將做整體號誌及路側設備更新，還將即時監控車流調整號誌時間，疏解車流，通車後可望有效改善南科上下班的交通問題。

工務局表示，因應南科就業人口增加的交通需求，並建構更完整的交通路網，經向內政部營建署爭取經費補助後，新建「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，總經費3.3億元，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里，寬30公尺，橋梁長度約340公尺。2021年8月開工後，預計今年底完工。

近日工務局邀集內政部營建署南區工程處、南科管理局、交通局、新市區公所現場會勘，研商交通引導號誌等配置問題。鑑於完工後新港社大道往南科園區方向為4車道，包含高架2車道、平面2車道，初步決定交通號誌將採輪放方式，避免下高架車流與平面道路車流交織造成碰撞影響行車安全，未來也將做整體號誌及路側設備更新，並透過即時監控車流調整號誌時間，疏解車流。

工務局強調，南科聯絡道路口轉向工程完工後，將提供進入南科園區更為便捷的道路，減輕新港社大道與南科聯絡道路口轉向的車流壓力，可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。