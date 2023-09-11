淡江大學今天上午6時49分於屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射該校第二支科研探空火箭「Jessie」，這也是旭海發射場啟用以來，首個兩度完成飛試的團隊。此外，淡江大學也參與成功大學 Lilium立方衛星星群計畫，負責軌道控制技術開發，預計於2025年發射。

「Jessie」總重為42公斤，總長2.87公尺，最大直徑13公分。飛行高度最高能達到4.2公里，平均推力為2164牛頓、最大推力為2898牛頓，燃燒時間7秒，總衝量則約為15000牛頓秒。

這次試射原先安排在9月3日，因海葵颱風影響，順延一周進行。「Jessie」推進7秒，最高飛行高度4.32公里，符合任務目標，進一步驗證學界小型科研火箭計畫的執行能力。

淡大航空太空工程學系系主任蕭富元說明，今年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜。這次的「Jessie」以「淡江一型」為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，目標射高4.2公里，並加上降落傘以回收火箭。

淡大航太系探空火箭計畫主持人王怡仁教授進一步說明，「Jessie」除了採用輕量化的複合材料箭身，也增加任務酬載，包括裝設磁場量測計、應變規及加速規。「磁場量測計」功能為量測飛行中箭身環境的地磁分量變化，而「加速規」量測箭身振動頻率。

淡大航太系三年級學生、任務指揮官倪昕呈說，由於淡江團隊經常戲稱自己為「火箭隊」，因此取寶可夢裡火箭隊的領導者：武藏的英文名字「Jessie」為火箭命名。

國家太空中心主任吳宗信表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，TASA已在政策支持下啟動入軌火箭研製計畫，並長年透過科研火箭計畫委辦，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。