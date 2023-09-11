基泰大直案因施工不慎造成鄰房下沉、傾斜，今一早，證交所即赴基泰公司進行內控實地查核。上午基泰股價也未因基泰董總昨日出面召開記者會說明因應措施有所起色，開盤跳空跌停，下跌1.39元，至12.05元，賣壓沉重。
證交所繼因基泰未依要求於9月9月召開重訊記者會，處以違約金新台幣 10 萬元後，今日一早派人赴基泰總部。證交所表示，此行是為強化對基泰公司的監理工作。
雖基泰前董事長陳世銘、總經理馮先勉昨日出面召開記者會說明大直案相關因應事宜，但股民不領情，基泰今日開盤即跳空跌停，逾萬張賣單等著排隊。
基泰大直案因施工不慎造成鄰房下沉、傾斜，今一早，證交所即赴基泰公司進行內控實地查核。上午基泰股價也未因基泰董總昨日出面召開記者會說明因應措施有所起色，開盤跳空跌停，下跌1.39元，至12.05元，賣壓沉重。
證交所繼因基泰未依要求於9月9月召開重訊記者會，處以違約金新台幣 10 萬元後，今日一早派人赴基泰總部。證交所表示，此行是為強化對基泰公司的監理工作。
雖基泰前董事長陳世銘、總經理馮先勉昨日出面召開記者會說明大直案相關因應事宜，但股民不領情，基泰今日開盤即跳空跌停，逾萬張賣單等著排隊。
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