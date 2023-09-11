國產署推出14宗招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳。國產署進一步表示，本批次於台北市推出之3宗標的，皆為首次列標，其中2宗屬商業區土地，1宗為鄰近中正紀念堂之街角地、1宗鄰近西門商圈，緊鄰中華路，為臺北市區稀有之大面積精華土地；另1宗住宅區土地位於大安區新生南路靜巷內，距捷運忠孝新生站僅200公尺，住宅環境良好。其他縣市標的屬首次列標者有4宗，桃園市龜山區工業區土地，位於林口工四工業區內；宜蘭縣羅東鎮工商綜合專用區土地，位於羅東鎮精華地段；台中市梧棲區土地位於梧棲新興開發地區，鄰近土地已陸續標脫，本次標的坵塊方整，條件亦相當優質；高雄市岡山區商業區土地位於岡山市區生活機能良好。

另7宗曾列標之土地包括台中市干城商業區土地，去年第4批併其他土地一起列標未標脫，本次改以單獨列標；西屯區住宅區土地位於水湳經貿園區東側，交通便利；高雄市前鎮區住宅區土地，坐落75期市地重劃區，周邊房地產交易熱絡；另台南市安平區2宗土地皆位於安平港國家歷史風貌園區內，觀光人潮眾多，消費商機旺盛；台南市東區平實段商業區土地，今年第1批併同其他土地一起列標未標脫，本次改以單獨列標；屏東市商業區土地，鄰近屏東大學，近高屏大橋，交通便利。上開標的條件俱佳經國產署檢討招標條件重新推出，期可獲得市場青睞。