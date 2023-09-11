賴清德在該黨縣議員暨第一選區立委參選人蔡銘軒陪同下前往草屯月眉厝龍德廟參拜保生大帝。曾雪蒨攝

賴清德說他要推動好的醫療健保政策讓國人活得久又活得健康。曾雪蒨攝

賴清德在草屯龍德廟呼籲大家票投民進黨參選人。曾雪蒨攝

不讓藍白總統參選人專美於前，民進黨總統參選人賴清德今天到南投，扮演「母雞帶小雞」角色，帶著該黨提名的立委參選人蔡銘軒、蔡培慧，拜廟還與農民座談，跟南投鄉親搏感情，呼籲票投民進黨，要大家「賣吼挖漏氣！」

賴清德一早在該黨縣議員、同時也是第一選區立委參選人蔡銘軒陪同下，到草屯月眉厝龍德廟參拜保生大帝，與民眾近距離擊掌打招呼、搏感情，他特別提到保生大帝就是照顧全民健康的神明，跟他醫師背景救人護民健康相同，所以特別選在保生大帝廟告訴大家他如果當選總統，一定要提出更好的健保政策，讓國人平均81歲壽命中原本8年不健康的統計改變，希望縮短不健康年數，讓大家活得久活得健康。

「健康政見不分黨派！」賴清德說，健康是不分黨派、區域，符合年全國人民的福祉。他過去在成大當醫生、美國深造學習公共衛生，未來會提出好的健保計劃與政策，也希望保生大帝保佑他未來政策推動成功，懇請現場鄉親支持「總統賴清德1票、立委蔡銘軒或蔡培慧1票，政黨民進黨1票。」

賴清德不忘推薦身邊的蔡銘軒是草屯土生土長在地囝仔，年紀輕輕就過代表、縣議員，他也幫忙介紹蔡銘軒主張「13鄉鎮都有交通轉運站」、「13鄉鎮都有自來水」、「推動南投觀光」、以及「中部科學園區延伸到南投」4大政見，稱讚蔡銘軒提出的政見有遠見、有寬度，呼籲鄉親愛惜在地的草屯囝仔，一起用選票把蔡銘軒送進立法院為大家服務。

參拜保生大帝之後，賴清德再前往草屯鎮平宮、林太師廟參拜，下午則將在爭取連任的第一選區立委蔡培慧陪同下前往南投壽命宮與順天宮參香祈福，並與名間鄉農產業舉行座談會，跟農業代表交換意見，爭取農民認同。