在一段感情中，有些人喜歡低調談戀愛，不願讓過多的人知道，不過，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、巨蟹座、雙魚座、天蠍座喜歡到處放閃，不僅時常在社群網站分享兩人合照，更是會把彼此做的任何大小事發表出來，讓身邊的人十分羨慕。

▍獅子座

獅子座是最無法接受地下戀情的星座，不同於內斂的土象星座通常要等到感情發展穩定後，才會在社群網站放閃，而獅子座的血液裡就寫著「炫耀」兩字，所以總是剛開始交往就想號告天下，希望所有朋友一同見證。

獅子座不僅喜歡到處秀恩愛，甚至還無法接受的另一半「不放閃」，所以他們每秀一次恩愛，除了宣誓主權，也是在向伴侶傳遞訊息，我都已經發照片了，也希望對方趕快發一張照片標記我。

▍巨蟹座

感情在巨蟹座生活是不可或缺的一部份，所以他們秀恩愛的頻率不算低，有時連自己正在放閃都沒有察覺。由於喜歡記錄生活，凡是做了晚餐、一起出遊、彼此間好笑的對話截圖，都喜歡發在社群網站與大家分享。

這樣略帶流水帳式的記錄，對他們來說是分享日常生活，殊不知螢幕前的一票好友已經被閃了一遍又一遍，偏偏巨蟹的放閃又不是那麼高調，讓人難挑出毛病，只能羨慕在心裡。

▍雙魚座

放閃這種事怎麼少得了雙魚座呢？不少人都遇過愛在社群網站分享戀愛心得的他們，因為心思細膩、又喜愛藝術，所以擅長用拍照或短片方式，記錄並分享戀愛的點滴。

而追求儀式感的特性，讓他們比一般人更會編寫自己的戀愛劇本，例如，第一次為對方下廚或見對方家長，都被賦予了浪漫的意義，雖然身邊的人時常被閃到眼前空白一片，不過若想追求生活情趣可多參考雙魚座作法。

▍天蠍座

天蠍座不喜歡張揚，因此放閃時不會表現那麼大方自然，但他們卻會忍不住想放閃一下，而這麼做的原因，除了自我滿足炫耀一下，最重要就是宣誓主權。

另外，天蠍座典型的放閃方式就是，不發兩人的正面合照，而是互相幫對方拍照，或是發一張雙方手牽手的背影，搭配著曖昧而似是而非的文字，來傳達「我戀愛了，但是沒有要放閃的意思」。