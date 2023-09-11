三重警分局永福派出所翁姓警員等人去年9月20日下午追緝通緝犯「李OO」，著便衣巡邏，見54歲黃姓民眾經過，誤將黃認成通緝犯逮捕，警民扭打，最後黃民被逮捕後，才發現抓錯人，黃其實是特戰老兵退伍，在網路發聲認為「黑警打人」。新北地檢署今天偵結，依傷害罪起訴黃民，另依傷害、妨害自由與妨害名譽起訴翁員，其餘員警不起訴。

檢方調查，去年9月20日翁員和江員查捕通緝犯「李OO」，在當天晚間8時許發現「李OO」的車輛停在三重區後竹圍街175巷32弄附近，翁員便穿著便衣、騎機車在附近機動待命。

剛好此時黃民步行經過「李OO」的車輛，翁員誤以為目標出現，便停下機車上前，以右手搭上黃民肩膀詢問「你是不是李OO」，黃對翁員舉動反抗，加深翁員以為他就是「李OO」的誤解，便執行逮捕動作，黃民過程中沒表明身分，也沒離開或呼救，反而與翁員扭打，將他過肩摔在地上後跨坐他的身上猛揍。

檢方認為，翁員大聲求救，一旁待命的江員聽到後上前欲把黃民拉起，但黃民卻轉而攻擊江員、以腳踹江，最後兩人費了一番工夫才將黃民制伏。兩人制伏黃民後呼叫支援，翁員明知黃民已無反抗力，仍基於傷害之意，對黃民揮拳，還怒罵「幹你娘、三小」等不雅字眼，更以到場支援員警的辣椒水噴灑黃。

黃民被帶往派出所後，向翁員表示他不要到廁所沖洗眼睛，但翁員仍基於妨害自由之意，強制將他帶往派出所。

檢方認為，警民扭打時，黃未向警方表明身分也沒呼喊求救，反而抓著警察扭打、過肩摔警察並揮打警察，已有故意傷害之意，依傷害等罪起訴黃民；但檢方也認為，翁員在黃民被壓制、無力反抗時，對黃民揮拳、灑辣椒水，又罵「幹你娘」等不雅字眼，並在黃民被帶回派出所要求不要去廁所沖洗眼睛時硬拖著他去廁所，涉犯傷害、公然侮辱與強制等罪，也起訴翁員，其餘員警不起訴處分。