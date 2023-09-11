彰化市莿桐里彰水路207巷正在興建的瓦斯鋼瓶儲存場工地前，11日聚集近百鄉親到場，高舉「守護家園、抗爭到底」、「堅決反對順彰液化瓦斯儲存場」白布條抗議。（吳建輝攝）

議員楊子賢要求業者出面說明，否則不排除發動更大規模抗議。（吳建輝攝）

縣府表示，業者依規定申請，符合法令規範，呼籲業者與居民溝通。（吳建輝攝）

彰化市莿桐里有業者在2017年申請興建液化石油氣容量儲存設施，引來大批居民抗議，當年縣府依申請項目不符為由勒令停工，業者不服告上法院，近日最高行政法院裁定業者勝訴復工，11日工地前再度聚集近百居民拉白布條抗議，要求遷移；縣府表示，業者依規定申請，符合法令規範，呼籲業者與居民溝通。

當地居民表示，業者要蓋液化石油氣容量儲存室兼作轉運站，屆時會有將近500桶的瓦斯罐存放在此，整個廠區四周都是居民，就像在社區蓋1座不定時炸彈一樣，業者蠻橫投資，縣府、消防局說法也難讓民眾信服，堅決反對要求遷廠。

議員楊子賢認為，該廠設置位置本身就有很大問題，巷道入口太過狹窄，會經過2個夾角90度的轉彎處，若發生重大災變時，消防車輛根本無法進行搶救，詢問縣府卻僅以符合「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」就草率回應，強調瓦斯場火警跟一般民宅火警差異很大，希望縣府好好面對民眾疑問。

縣府回應表示，該液化石油氣容器儲存室於2017年4月由業者申請建造執照，同年10月遭民眾陳情抗議，縣府會勘結果發現部分與原核准項目不符，請業者勒令停工並補正程序，不過業者不服，提起行政訴訟，去年9月最高行政法院裁定縣府未依正當程序判決敗訴。

縣府解釋，消防救災依《道交條例》及內政部營建署《劃設消防車輛救災活動空間指導原則》，救助5層以下建築物消防車輛通行的道路，要保持3.5公尺以上淨寬，6層以上則要保持4公尺，經查該路段最窄處寬度為4.2公尺及4.9公尺，包括防爆牆等安全距離都符合規定。

縣府強調，業者依法申請興建，但呼籲業者負起社會責任，盡速出面與居民溝通，後續將要求相關單位嚴格把關，加強安全稽查，並不定期辦理實地救災演練，強化災害搶救效能，以維護公共安全。