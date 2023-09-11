陳姓男子為飼養羅威納在網路上以三方詐騙手法詐騙1萬3000元。（翻攝畫面）

男子想改養羅威納缺尾款，藉送養柴犬詐新飼主疫苗費1.3萬。

30歲陳姓男子日前購買一隻柴犬，飼養數日後想要改養羅威納，竟異想天開在網路上「送養柴犬」，實則收取營養費、疫苗費1萬3000元，匯入到寵物店的帳戶，當作尾款，新飼主屢次催討疫苗證明，陳男無法提供並封鎖新飼主，文山二警分局調查，遭列警示帳戶的寵物店也是被害人，是典型「三方詐騙」，循線逮捕陳嫌到案，依詐欺罪送辦。

新飼主在網路領養柴犬，打算交給兒女飼養，不料匯出打疫苗、營養費後，頻頻向陳男詢問，要求提供疫苗證明，但陳男一直拖延，封鎖新飼主聯繫管道，新飼主一查資料，柴犬沒有注射疫苗，匯出的帳戶也是寵物店，報案後寵物店帳戶被列警示，無法提領。

寵物店喊冤，並稱陳男購買柴犬後，因網路上不能轉售活體，就以「送養柴犬」名義，誆騙疫苗費、營養費，當店家發現陳男購買羅威納的尾款1萬3000元入帳，打算將幼犬交給陳男，才驚覺是「三方詐騙」手法，警方根據寵物店的證詞，找到柴犬、羅威納，確定陳男犯行，訊後依詐欺罪送辦。

警方圖表說明三方詐騙。（翻攝畫面）

文山第二分局分局長陳瑞基呼籲，假買賣真詐財乃常見之詐騙手法，尤其需注意第三方詐騙手法，犯嫌常利用買空賣空方式，提供他人帳號供買家付款，實際上被犯嫌取走貨物，買家收不到貨而受騙。