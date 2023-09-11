晶華2023年8月自結合併營收5.53億元，較7月5.41億元成長2.17％、較去年同期5.25億元成長5.4％，登上今年次高，亦為僅次於2017、2019年的同期第三高。累計前8月合併營收44.36億元，較去年同期34.57億元成長達28.32％，續創近5年同期高。

晶華表示，受惠暑假親子度假市場熱絡、國內商務交際及家庭聚餐等餐飲需求續旺，8月集團旗下各酒店住房與餐飲業績皆向上攀升。若在排除達美樂披薩及麗晶（Regent）營收的相同基準下，8月合併營收較2019年同期成長達17.83％，實與前8月營收齊創同期新高。

晶華表示，受惠暑假消費旺季，晶華旗下各餐廳8月業績開出長紅，無論是服務頂級商務交際的晶華軒、Robin’s，或是適合親友歡聚的(木百)麗廳、泰市場等自助餐廳皆一位難求，加上為期4天的台灣美食展餐券銷售加持，使餐飲部門交出亮麗成績單。

住房方面，拜暑假親子旅遊市場需求高漲之賜，晶華齊下太魯閣及台南晶英平均住房率均達8成，客房平均收益（RevPAR）亦稱冠當地市場。台北晶華酒店則受惠日本盂蘭盆節連假，接待不少來台旅遊的日本觀光客，平均房價上看7000元、住房率亦站穩8成。

展望後市，隨著中秋連假即將到來，晶華認為對餐飲及住房業務仍有極大助益，台北晶華及太魯閣、台南晶英酒店均應景推出中秋烤肉一泊二食專案搶市。而中秋送禮市場需求量也明顯增加，台北晶華與台南晶英月餅禮盒銷售狀況熱鬧滾滾，業績可望年增逾2成。

在連假推助住房及餐飲業務需求、中秋月餅禮盒業績開出紅盤，配合學校開學後的迎新餐會商機，以及目前開始陸續下訂的尾牙宴會等訂單需求，晶華預期均可望推升營運成長動能，對第三季旺季營運樂觀看待。