現任演藝工作理事長曹雨婷。（鄧博仁攝）

周遊、李朝永、康凱、曹雨婷等資深藝人今（11日）出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會中秋聯歡餐會」，過去被外界視為恩愛夫妻的康凱、曹雨婷，7月爆出2人鬧翻且多年來都沒有登記結婚，實際上並無夫妻關係。

77歲康凱今受訪表示過去很愛曹雨婷，無奈最後一天才看清對方，他爆料過去交往時，曾被曹雨婷家暴2次，「打頭部，我的小孩都有看到，但過去就過去了，我認知裡是她很愛我」。他透露過去金錢都給曹雨婷管理，卻沒想到曹因此拿走他的4、5百萬，想跟對方討回？他說：「無所謂，不要傷害她，但我從來沒用過她一毛錢」。

他認為曹雨婷對他所做的一切都是有計畫性，「辦婚宴的時候不知道她在美國跟一位姓楊的先生結婚，後來分局的說有重婚罪，我才知道她從頭到尾欺騙我，也才知道她為什麼一直不想登記」。

他說2人目前是朋友關係，「如果她再講任何關係我都不會承認，朋友就朋友」，想挽回對方？康凱表示不會，並認為現在的他一無所有，最大心願就是想好好幫助資深藝人。

面對康凱的家暴指控，曹雨婷無奈反問2人體型相差極大，她怎麼有可能動手，那有被康凱家暴？她沒有正面回應，「很多事情都是過去的事，我就不多說了」。被指控拿走的4百多萬元？她也說，不想回答不是事實的東西，也沒有想要反駁。

曹雨婷受訪後忍不住委屈哭了。（池宗玲攝）

受訪後，曹雨婷忍不住委屈地落淚，「我沒多的時間去扯、解釋不是事實的東西，我覺得那是浪費時間，我認為無論於公於私，我做到正確跟遵守所有一切法律就可以了。」單身的她強調未來另一半的人品人格最重要，一定要誠實、真誠，不要滿嘴謊話、心存善念的人。

她再強調，自己一直以來都很努力工作，「除了演藝工作我也有自己的事業，我事業做得很好，不是只依靠演藝工會，我出道前就在經營的房地產投資，已經25年了」，賺多少她不願多說，但表示一年光花出去的錢就不只4、5百萬了，再次回酸康凱的指控。

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