112年花蓮縣太平洋全國高中盃羽球錦標賽將從12日到20日在花蓮縣立體育館隆重開戰，是高中選手年度重要戰役之一，本屆吸引來自全台各地近百支隊伍，參賽人數也突破1600人、創下歷史新高。

一年一度的「全國高中盃羽球錦標賽」不僅是高中生每年的重要戰役，最終成績也成為青少年分齡排名賽的參賽依據，選手們除了為個人及學校榮譽而戰，更為分齡賽的參賽資格而努力，今年7月舉辦的第2次全國青少年羽球分齡排名賽中，榮獲佳績的蘇偉誠、王珮伃、黃筠媗、李品沂、吳哲穎、林湘璇、朱宸加、詹子斳、蔡幸臻等潛力選手皆參戰本屆高中盃，而女子團體賽方面，曾多年連霸的亞柏雄中女團將捲土重來，去年首次奪冠的中租大同女團也力求衛冕，男團部分亞柏雄中、土銀能仁、勇源治平、新豐中租等勁旅無一缺席。

高中羽球選手齊聚花蓮切磋球技，也會最高榮譽而戰，主辦單位將提供15、16、19、20共4天4面場地網路直播服務，讓無法到花蓮欣賞賽事的球迷，仍可以掌握團體4強賽、團體冠軍賽、個人4強賽與個人冠軍賽的比賽過程。