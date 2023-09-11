為推廣台灣多元主題遊樂園，交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會攜手合作，今將徵選50位「國際大使」體驗台灣2天1夜遊樂園遊程，並投過社群平台向國際市場宣傳。有居留證的在台工作者或外籍留學生可於9月30日前報名，還有機會獲得最高3萬元獎金。

詳見台灣好樂園官網（https://www.themepark.net.tw/）與交通部觀光局臉書粉絲專頁。

交通部觀光局代理局長周廷彰表示，疫情前每年約有40萬國際旅客前來台灣的觀光遊樂園，3年疫情期間，各業者均積極提升樂園的軟硬體實力，期待透過本次徵選活動，藉由在台外籍國際青年於社群媒體上的宣傳力，將台灣觀光遊樂園的多元特色與歡樂活力傳遞到世界各地，吸引更多國際旅客來台。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌指出，本次活動有6條特色遊程，並由國際大使們推薦2條遊程。包括：

1.「動物親親之旅」：走訪野柳海洋世界、遠雄海洋公園以及六福村主題遊樂園，近距離與陸地及海洋生物互動，是最富有教育意義的生態之旅。

2.「滑雪與科技童趣之旅」：到訪小叮噹科學主題樂園、尚順育樂世界與西湖渡假村，體驗全台唯一滑雪場，感受科技帶來的樂趣，並在生態與環保兼具的渡假村放鬆身心。

3.「大小穿梭奇幻之旅」：走訪小人國主題樂園、六福村主題遊樂園及麗寶樂園，從微小擬真模型穿梭到大型動物世界來去探險。

4.「體驗台灣原住民文化之旅」：到訪九族文化村、泰雅渡假村與杉林溪森林生態渡假園區，徜徉森林園區感受台灣特有文化，原住民風情與熱情。

5.「冒險與購物天堂之旅」：走訪頑皮世界野生動物園、劍湖山世界及義大世界，於野生動物園中與遊樂園中冒險，最後到購物天堂滿載而歸。

6.「飛越山脈與都會之旅」：到訪九族文化村、九九峰動物樂園與麗寶樂園，搭乘纜車飛越山脈之中，並乘坐摩天輪將都會美景盡收眼底。