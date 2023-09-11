玻利維亞球迷在機場等待梅西。（美聯社）

This angle of Leo Messi’s goal vs Ecuador 😍 pic.twitter.com/AUwImJTpTJ — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 8, 2023

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）最近累壞了，他在美國大聯盟幫助邁阿密國際連戰皆捷，現在又回去國家隊參加2026年世足賽的資格賽。阿根廷還真的少不了他，上周對戰厄瓜多之役，梅西第78分鐘自由球破門，幫助阿根廷1比0險勝，但是梅西第88分鐘時請求退場休息，隔天還去醫院看診。

梅西說：「最後我有一點疲勞，當然這不會是我最後一次提前退場，我在比賽中途感覺良好，這是一場非常有挑戰性的硬仗，但我沒事。」

阿根廷總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）說：「是他要求退場的，否則我根本不會換下他，我不知道原因，如果他沒事，他會前往玻利維亞比賽。」史卡洛尼表示這不嚴重，梅西過去也曾提前下場休息。阿根廷與玻利維亞的比賽將於13日開踢，梅西因為身體不適而沒有隨隊練球，但他確定會參賽，到時候再看史卡洛尼要不要讓他上場。

梅西今年36歲，他率領阿根廷勇奪2022年世足冠軍，他在國家隊的任務已經結束，他說過不會參加2026年世足賽，但他至少可以幫球隊踢資格賽。這次他離開法甲前往美國大聯盟，沒有經過正常的休賽季就在44天內踢了11場比賽，因此感到疲勞。邁阿密國際總教練馬提諾（Tata Martino）相信梅西沒有大礙，希望他可以趕上17日對戰亞特蘭大聯的比賽。