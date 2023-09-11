苗縣府積極推動客家文化，縣府去年度推動客語為通行語成效評核優等，締造五連霸佳績。為表揚感謝推動客語績優單位及個人，11日舉辦表揚活動，縣長鍾東錦表示，苗栗打造客家就是生活、生活就是客家的客家大縣，他期望有更多生力軍加入，以客家人為榮，以講客為傲。

今天活動由新英國小帶來客語戲劇表演，活潑天真小朋友透過戲劇展現現代客家人「轉妹家」的有趣經歷為活動揭開序幕。客委會主委楊長鎮、獲獎鄉鎮市長及個人等共襄盛舉，而獎狀內容也用客文書寫，讓客文融入生活。

縣長鍾東錦感謝客委會的支持與肯定，他表示，縣府去年度推動客語為通行語成效評核優等，締造五連霸外，公所也表現亮麗，共13個公所得獎，得獎數及總獎金1160萬元皆全國第1。此外學校及個人也屢獲客語教學等獎勵，榮興客家採茶劇團也入圍今年4項傳藝金曲獎，大家都努力地以自身力量展現苗栗客家力，提升客家的認同感與能見度。

鍾東錦說，去年客語評核成果，縣府公教人員通過客語認證比例全國第1，也有全國唯2的全客語幼兒園，並首創客家廣場舞比賽、編印客語數位日曆、成立客家事務推動委員會，結合產官學界及民間共同公私協力推廣傳承客家語言及文化，更鼓勵年輕人「以客家人為榮、以講客為傲」，期望營造客語友善環境，讓苗栗成為推動客家事務的模範縣市。

苗縣府指出，去年度推動客語為通行語成效評核，苗栗縣政府是全國唯一獲得優等的縣市，鄉（鎮、市、區）公所組優等有三義、頭屋、西湖、苗栗、南庄、頭份、大湖及造橋鄉等8個公所，佳等有獅潭、公館、卓蘭、三灣及銅鑼等5個公所，為全國獲獎最多的縣市。

三灣國小、瑪奇兒幼兒園為去年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫校園組獲獎學校；僑育國小李雯琪校長為去年年度推動客語教學語言績優學校及人員；育英國小徐煥昇主任榮獲112年表揚推展本土語言傑出貢獻獎；吉元電視有限公司-大苗栗客語新聞及主播鍾君勵分獲文化部111年度金視獎-地方新聞節目獎及112年度金視獎-地方新聞節目主播獎。

另外，第34屆傳藝金曲獎日前公布入圍名單，常勝軍榮興客家採茶劇團鄭榮興、鍾繼儀以「中元的構圖」入圍最佳音樂設計獎、榮興工作坊「中元的構圖」、「海東奇逢」及慶美園亂彈劇團「黃鶴樓」入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎，縣長鍾東錦頒贈獎牌表揚，並預祝他們不負眾望得獎，讓更多人看見客家傳統戲曲之美。