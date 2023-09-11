你知道台電也有百年古蹟嗎？台電推出電廠小旅行、分享座談會和電力科普小學堂等系列活動，首波活動將配合世界古蹟日，於9月16、17日登場，除有特展深度導覽，更將走入全臺現存最老、運轉超過百年，堪稱「人瑞級」電廠的粗坑發電廠，由資深老台電人細數電廠陳年軼事，即日起免費開放報名，快來趟飽含文化底蘊的綠能知性旅程吧！

為讓更多民眾認識「電」與這片土地的緊密連結，台電搭配特展導覽，結合電廠小旅行、分享座談會和電力科普小學堂推出「百年共好──再生能源的復甦」系列活動，首發活動將帶領民眾走進每年僅在世界古蹟日對外開放，有台電「活歷史」之稱的粗坑發電廠。

坐落於新店溪畔旁的粗坑電廠，是國內仍運轉中最古老的電廠，同時也是臺灣第二座水力發電廠，於1909年完工啟用，服役至今114年，堪稱「人瑞級」電廠，每年仍可發近2,000萬度綠電，提供約5,000戶家庭一年用電。

作為電廠們的老前輩，粗坑電廠外觀構造仍完整保存了初建時的巴洛克建築風格，入口牌樓面的山牆上，更留有當年臺灣電力株式會社，由「台」字與閃電紋路組成的徽號標誌，於2001年與淡水紅毛城、彰化扇形車庫齊名，獲選為「臺灣十大土木史蹟」，並在2011年登錄為新北市歷史建築。

粗坑電廠走讀小旅行即日起開放報名，參與活動即可將「凹豆（outdoor）咖」必備的活動限定側背包帶回家。(圖／台灣電力公司提供)

粗坑電廠走讀小旅行除9月16、17古蹟日，更加碼開放10月21日場次，不僅有專人為特展導覽解說、專車接送至粗坑電廠，聽資深電廠人員細數電廠的點滴歲月，還能享用台電冰棒，並把「凹豆（outdoor）咖」必備的活動限定側背包帶回家。活動即日起免費開放報名，後續也將推出分享座談會和電力科普小學堂等系列活動，詳情請見活動網站（https://bit.ly/3EsFyBt）。

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