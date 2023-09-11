AI伺服器高頻高速傳輸需求，全面引爆CCL升級潮，美系外資在最新出爐的PCB/CCL報告指出，由於台光電是Nvidia AI伺服器供應鏈中唯一供應商，我們看到台光電從2023年第2季開始表現優於所有其他供應商，進入今年第4季，我們預期台燿將開始超越其他參與者，更多雲端服務商自主設計的AI伺服器上線，台燿可望有更好的市場份額，且隨著800G交換機需求貢獻自2023年第4季到2024年，兩家公司在新產品市佔率20%到30%以上，我們相信台燿和台光電應該會看到更好的收入/利潤。

受惠800G交換器的需求從第4季末開始，且從明年第1季開始每季成長，美系外資看好台燿在美國客戶進展快速，預估市占可從400G交換器的低水平恢復到更高水平，重申「買進」評等，目標價維持170元，至於台光電及聯茂則分別重申「中立」評等及「賣出」評等，目標價分別為420元及82.5元。