雲林縣溫室洋香瓜品質優良，縣長張麗善（右三）與學童體驗採果樂。（張朝欣攝）

雲林縣元長鄉果農吳睿娟10年前回鄉經營溫室蔬果屋，主打日本品種阿露斯洋香瓜，種出1顆逾千元的高品質洋香瓜，11日雲林縣長張麗善帶著國小學童採果體驗雲林良品好滋味，並與五星級飯店主廚一起製作洋香瓜火腿三明治，藉由減少食物里程，推廣「從農場到餐桌」食農教育。

農業大縣雲林縣氣候冬季乾旱、夏季溼潤，濁水溪沖積平原土壤肥沃，砂質地適合種植洋香瓜，目前全縣種植洋香瓜面積約256公頃，多數採溫室種植，以卡蜜拉與阿露斯品種為主，崙背鄉種植面積最多，元長鄉也有不少人種植，吳睿娟的「馥郁溫室蔬果屋」即設於元長鄉。

張麗善表示，洋香瓜在雲林縣水果類中屬精品級水果，雲林風土條件獨特，加上縣府不斷輔導瓜農改善栽種技術，讓雲林洋香瓜在全台各產區出類拔萃，縣府並積極打造洋香瓜品牌，利用產品差異性降低競爭、加強品牌知名提升產值，進而提高洋香瓜附加價值。

張麗善說，目前全世界都以環境永續SDGs為追求目標，自食農教育法上路後，雲林縣除了推動地產地消、支持在地農業外，也積極推展食農教育、提升國民食農素養，歡迎全台民眾選購「從農場到餐桌」運輸距離短的在地食物、友善環境生產的當季食材，一起來支持地區小農。

台大園藝系高材生吳睿娟指出，她與丈夫共種植約6分地溫室洋香瓜，每顆價格在400至800元，其甜度高、口感佳，很多飯店、餐廳都買來入菜，她的1顆2公斤重洋香瓜，曾在台北農產運銷公司賣出逾千元高價，創下拍賣紀綠。

台北市歐華酒店行政總主廚郭榮宗提到，洋香瓜在義大利很受歡迎，切片後搭配火腿薄片是最常見的吃法，也可加上麵包增加飽足感。