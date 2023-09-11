蘋果秋季發表會即將在9/13登場，今年將發表iPhone 15 系列四款新機，相關傳聞不斷流出，外媒最新消息指出，此次蘋果除了會淘汰皮革配件之外，矽膠製的iPhone保護殼、Apple Watch錶帶等配件也將停產。

根據外媒《MacRumors》報導，蘋果推出iPhone 15系列後，將會停產皮革護殼，改用一款名為「FineWoven」的新材質配件。至於矽膠類配件，則會採取漸進式的逐步淘汰，代表現有的產品不會有更新的顏色選項，直到現有的產品銷售完畢。

報導提到，對於蘋果來說，放棄採用皮革及矽膠配件是一項重大任務，這意味著蘋果為了符合環保要求，包括iPhone保護殼、Apple Watch錶帶、AirTag扣環等，都需要大改版。

根據了解，蘋果將改用新材料FineWoven，其會先取代皮革設計，再取代矽膠配件。消息人士稱，FineWoven將會拿來設計Magsafe保護殼、Apple Watch磁扣錶帶等。