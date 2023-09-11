藝人薛之謙的演唱會有個蠻著名的哏，就是粉絲總是會找理由在某個環節大喊「退票」戲弄薛之謙，沒想到這個哏近期真的成真了。薛之謙日前在四川成都舉辦演唱會時，因為高燒39度遲遲不退，虛弱到無法表演，就在演唱會開場環節時，親自現身向粉絲致歉，現場宣布開放退票。而且退的不只是演唱會的門票，就連粉絲的交通、住宿費用也全包了。

薛之謙在10日出現在成都演唱會舞台時，氣色明顯不佳，說話也有氣無力。在與進場的粉絲進行短暫的寒暄後，薛之謙就開玩笑的表示「你們今天看到我穿成這樣上台，想必應該知道有事發生了吧？好吧，那我就不瞞你們了。非常不幸的一件消息，我現在發燒發到39度，然後我扁桃體發炎也發炎到一個最重的狀態了，所以可能今天的演出沒法正常進行了。」

薛之謙也在舞台上表示，原本只想透過微博、抖音等社群平台公布消息，但想到有許多粉絲是千里迢迢的來到現場，所以他覺得自己有義務親自向粉絲們致歉。之後，薛之謙更是帶頭玩起過去粉絲最愛玩的退票哏，直言「儀式感還是要有的，如果今天不能演的話，你們應該喊什麼？」粉絲們也很齊心協力的大喊「退票」，滿足玩興的薛之謙也笑著大喊「我今天同意了」。

之後薛之謙在舞台上講述退票規則，他表示，成都當地的觀眾，可以隨時進行退票。而非成都、從外地來的觀眾，不僅能退演唱會的票，包含火車、飛機票等交通費用，以及在成都當地住宿的費用，薛之謙直言「這些我都給你們退了，我來負責」。

薛之謙最後也表示，未來他一定會重返成都，觀眾們也可以選擇保留這次演唱會的門票，屆時待薛之謙下一次返場成都後，可以直接用現在的門票進場下次的演唱會。

而讓人感動的是，薛之謙並非是單純上來說說規則就馬上離場，而是在台上待上好一段時間，竭盡所能地與粉絲聊天、合唱，事後也有不少粉絲因為薛之謙的態度而被感動。而主辦單位也在微博上發表聲明，表示「薛之謙先生昨日出現低燒和扁桃體發炎症狀，在緊急治療後未見好轉。在今天登台表演後，因身體原因無法保質保量完成演出。對此，主辦方潮石音樂對於給所有觀眾帶來的不便深表歉意，所有觀眾均可無條件申請退票。」