繼南韓女團BLACKPINK聯名商品掀起社群轟動後，星巴克再宣布要與Disney迪士尼合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic Together」，共有15款各式材質咖啡隨行杯，以及6款生活用品，於19日全門市及線上門市同步上市，其中有9款商品邀請星禮程會員於18日搶先購買，感受帶有懷舊風的萌趣迪士尼。

Disney迪士尼今年邁入100周年，歡慶100周年星巴克與迪士尼特別策劃，以迪士尼備受粉絲喜愛角色的俏皮剪影，米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、小飛象、史迪奇與安琪等迪士尼角色為主角，推出一系列融合藝術和復古氛圍的商品，有馬克杯、不鏽鋼杯(水壺)、TOGO冷水杯，以及質感生活配件，好比可重複使用的手提袋、雨傘。

星巴克「DISNEY米奇不鏽鋼水壺」473ml，1180元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克「DISNEY FRIENDS不鏽鋼杯」473ml，1280元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克「DISNEY LOVE雨傘」，1050元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

本次設計將Disney迪士尼歷久不衰的奇幻故事與星巴克標誌性的空間體驗融為一體，插畫以迪士尼的經典角色在享受和品嚐不同咖啡的過程，每張獨特的插畫都與迪士尼的奇幻故事情節交織在一起，喚起人們的熟悉感。門市內也將於18日至10月13日設置Disney迪士尼窗貼、拍照背板、拍照框等，只要於18日起於台北時代門市消費滿1000元即可體驗復古拍貼機乙次。星禮程會員於9月18日起台北時代門市消費任一大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得迪士尼聯名限定明信片乙張。

全門市活動凡於18日至19日期間憑星巴克社群官方帳號迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，即可享2杯6折優惠，並於活動期間購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張。