花蓮縣政府今邀請新北市土木建築學理事長余烈，向青年住宅管委會說明海葵颱風期間造成積淹水的原因。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今邀請新北市土木建築學理事長余烈，向青年住宅管委會說明海葵颱風期間造成積淹水的原因，並前往住宅頂樓察看排水狀況。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今邀請新北市土木建築學理事長余烈，向青年住宅管委會說明海葵颱風期間造成積淹水的原因，認為其中一個原因與頂樓排水孔體積小且數量不足有關。（羅亦晽攝）

海葵颱風期間，花蓮縣新建完成的青年住宅多處發生積淹水情形，電梯井更不停有水傾瀉而出，如同置身「水簾洞」，引起關注。花蓮縣政府日前雖已公開說明事發原因，仍邀請專家前往「抓漏」，並進行全面性的檢整，盼住戶未來強降雨期間，能不再受到淹水之苦。

海葵颱風本月3日過境台灣，花蓮降下超大豪雨，位在新城鄉的青年住宅卻發生「屋外下大雨、屋內下小雨」的窘境，除住戶家屋淹水，連公共走廊、樓梯、地下室停車場均出現淹水情形，地下室電梯更不斷流出大水，讓居民相當生氣，痛批「花250萬元買到的房子品質卻是250。」

縣府建設處事發隔天趕緊會同廠商及社區管委會前往積淹水處會勘、了解原因，並請新北市土木建築學理事長余烈，以專業角度向管委會說明並分析此次造成積淹水的因素，提供改善的對策與建議。

余烈指出，此次災情較嚴重的C棟因位在基地低窪處，3日每小時降雨量為70毫米，但一旁道路的公共排水系統每小時只能排出58毫米的水，以致大水無法及時宣泄往社區積淹，接著再從電梯縫隙流向地下室，才會出現「水簾洞」的狀況。

他接著說，至於2樓的公共走廊、管線間、住戶家中及露台等處出現漏水及淹水情況，則與頂樓排水系統有關，以G棟為例，頂樓面積至少400坪，卻只有2個約1英寸半的排水孔，「強降雨怎麼可能來得及洩水」，推測當時水因無處可洩，一定積的很高，甚至高過樓梯門檻，進而流進室內，不過也有一部分可能從頂樓毀損景觀燈的縫隙流進屋內而產生漏水情形。

余烈坦言，因工程已完工，不可能從頂樓做新的排水管線，唯一的辦法就是從側面女兒牆打洩水孔，看是要拉管線，還是直接排出，建議整合住戶的想法；另外，管委會在颱風或大雨來臨前，一定要記得清理排水孔。

青年住宅管委會主委李紳旭表示，漏水電梯後經廠商檢驗並更換損壞零件後，目前已無問題，希望在這次淹水事件後，縣府能一同協助檢整住宅的排水系統，用最適合的方式解決問題。

建設處長鄧子榆也允諾，縣府會協助社區盤點需要改善之處，並要求施工廠商幫助社區解決問題，至於公共排水系統部分，將會與主管單位協調，討論、規畫改善方式。