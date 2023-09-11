王品澔(後)、袁子筑拍 MV，互動如同偶像劇。（伊林娛樂提供）

王品澔(左)感謝暖心製作人noovy尚融Shawn對他的指導。（伊林娛樂提供）

在《全明星運動會3》及時尚、戲劇圈表現都受到關注的王品澔，近日再接下大挑戰，推出個人單曲〈聽著Keshi想著你〉，進軍歌唱圈，自稱「歌唱界小白」的他表示，整個過程困難重重，剛開始連專業術語都聽不懂，所幸製作人是伊林同門暖心師兄noovy主唱尚融Shawn，有9年音樂經驗的他，耐心指導，歌曲及MV上架後立刻獲得粉絲讚美，王品澔開心說，一切付出都值得了，未來他也想朝詞曲創作努力，「我夢想有一天，自己演的戲，如果能搭上我唱的歌，那就太好了。」

王品澔從國中開始喜歡唱歌，那是他距離音樂最接近的時期，當年在棒球校隊，隊友中有許多原住民，球隊住校睡大通鋪，沒有電視、手機，隊友們聚在一起自彈自唱，「雖然不知道好不好聽，都是瞎唱，但當時覺得唱歌好好玩。」也是從那時開始，他燃起唱歌的興趣；進入演藝圈後，偶爾有機會就會大方獻唱，現在自己出了單曲，反而感到壓力很大，「我原本是單純喜歡唱歌，現在唱歌會擔心自己表現不好。」

畢竟非專業歌手出身，剛開始什麼都聽不懂，王品澔報名歌唱課與吉他課，但一上課就被歌唱老師吐槽，原來之前他在節目上唱歌的影片，被老師發現走音，他既慌張又尷尬，因為已經上架，很多人都聽過了，經過老師傳授，他也發現以前沒注意到的唱歌細節，過去雖然表現不佳，但現在知道哪裡不好，很開心學習有進步。

〈聽著Keshi想著你〉製作人是noovy主唱尚融Shawn，年紀只大王品澔1歲，但noovy出道7年經驗豐富，兩人合作融洽，王品澔身為歌唱新手，進錄音室時，不懂自己的聲音狀態，只能硬唱，「我剛開始不懂專業術語，也不好意思提問，還假裝有聽懂哈哈。」尚融耐心指導，分享歌唱技巧、錄音經驗等，提醒他，「唱到情緒開心的段落，可以邊微笑邊唱，讓人聽歌時能感受到你是開心的。」

歌曲由尚融作曲，兩人共同作詞，王品澔表示，籌備期間聽到很多洗腦歌曲，像是〈黑桃A〉、〈求佛〉等，因此他很想出一首又好聽又洗腦的歌。首次參與作詞，想透過歌詞，記錄23歲剛踏入社會的新鮮人，對很多事情不了解，又想追求些什麼的心情，後來演變成追求女生的心境，他認為，工作與感情是20多歲年輕人最在意的，符合他真實的想法。

另越南裔美國歌手Keshi是王品澔很喜歡的歌手，寫詞當下正好在聽Keshi的歌曲，後來就成為副歌歌詞及歌名。MV女主角是伊林同門的AKB48 Team TP袁子筑，拍攝時像在拍偶像劇。王品澔近日以歌手身分跑宣傳，看到其他歌手，背吉他輕鬆自彈自唱，自己拿著宣傳版緊張演唱，「我像待宰羔羊，皮皮挫哈哈。」他說，這段時間收到粉絲的鼓勵，感到安心不少，下個月他將舉辦「王品澔Boris 2023逗澔」生日音樂會，與粉絲同樂。