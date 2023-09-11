烏克蘭今天表示，來自加拿大與西班牙的2名援助人員在烏克蘭東部遇害。基輔將此事歸咎於俄羅斯軍隊，還說兩人在飽經戰爭蹂躪的巴赫姆特附近喪命是「痛苦、無法挽回的損失」。

法新社報導，烏克蘭國防部表示，俄羅斯軍隊殺害了在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）唸書的西班牙公民伊瓜爾（Emma Igual），以及加拿大公民伊納（Anthony Ihnat），他們皆為非政府組織「救濟之路」（Road to Relief）工作。

Today, russian terrorists attacked a vehicle of the international humanitarian organisation Road2Relief in Chasiv Yar, killing two volunteers - the director of Road2Relief, Emma Igual, a Spanish citizen who studied at the University of California at Berkeley, and Anthony Ihnat, a… pic.twitter.com/zGj4mdV2VZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2023

烏克蘭當局表示，兩人致力減輕平民在戰事中所受的傷害，包括疏散人員和分發人道救助物資。

「救濟之路」在社群平台Instagram表示，4名援助人員搭乘的車輛昨天早上在烏克蘭東部的西夫雅爾（Chasiv Yar）「遭到俄羅斯襲擊」，在「直接受到攻擊後，車輛翻覆並起火」。

這些援助人員從斯拉維揚斯克（Slovyansk）出發前往巴赫姆特（Bakhmut）地區，目的是評估「陷入駁火」的伊凡尼夫斯克（Ivanivske）鎮民的需求。

「救濟之路」表示：「目前正收集所有必要資訊，也正與軍警合作解決所有擔憂的問題。」

32歲的伊瓜爾是「救濟之路」負責人，她與法籍的卡梅農（Henri Camenen）於2022年3月共同創立了這個組織，當時俄羅斯才剛開始入侵烏克蘭。

西班牙媒體報導，伊瓜爾在巴塞隆納長大。「猶太紀事報」（Jewish Chronicle）今年7月刊登她的訪談，她說，她的猶太祖母在少女時期逃離奧地利的納粹屠殺，在集中營失去所有家人後，由西班牙家庭收養。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）向伊瓜爾的家人和朋友致哀，並在社群平台X寫道：「人道主義工作者和平民絕不能成為戰爭目標。」

加拿大外交部也證實有1名公民死亡，但沒有提供更多細節，僅在聲明中說：「在這個艱難時刻，我們的心與他們的家人和親人同在。」

「救濟之路」還提到，德國醫療志工馬威克（Ruben Mawick）和瑞典志工提爾（Johan Mathias Thyr）「因彈片和燒灼而受重傷，但目前在遠離現場的不同醫院裡，情況穩定」。

34歲的提爾告訴瑞典「快報」（Expressen），一架「自殺式無人機」襲擊了他們的車，「一切發生得太快，從我們墜入溝裡到車身完全燒起來，只過了1分鐘時間」。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120911