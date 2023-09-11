2023金馬影展11日公布本屆焦點影人，新科坎城影帝役所廣司將帶著與德國電影大師文溫德斯合作的封帝作品《我的完美日常》（暫名）來台。金馬影展也將放映他在台聲名鵲起的情慾名作《失樂園》數位修復國際版。

役所廣司於1997年主演的《X物語》也是經典電影。（金馬提供）

役所廣司更親自挑選其他專題片單，包括《神風72小時》、《我們來跳舞》、《X物語》、《人造天堂》、《啄木鳥與雨》等屬意之作，透過7部代表作，讓影迷見證這位日本傳奇影帝的銀幕魅力和精湛演技。

作品橫跨電影、電視、舞台劇和動畫配音的役所廣司，是日本當代最具代表性的演員之一。原為公務員的他，1970年代末期在黑澤明御用演員仲代達矢的引薦下出道，展開超過40年的演藝生涯。役所廣司早期憑著大河劇成名，並曾在伊丹十三的《蒲公英》小試身手，而以原田真人執導的《神風72小時》處在國族記憶與黑幫情仇下的計程車司機一角，獲得每日電影獎最佳男主角，成為眾所肯定的演技派明星。

役所廣司（左）與黑木瞳主演的《失樂園》，為日本電影經典之作。（金馬提供）

演技精湛的役所廣司，已獲得日本電影金像獎23次提名，甚至創下連續7年入圍影帝的紀錄，至今已拿下3座最佳男主角、1座男配角，堪稱日本第一人。他以《我們來跳舞》和《失樂園》截然不同的魅力大叔形象風靡亞洲，前者掀起國標舞風潮並被好萊塢翻拍，後者與黑木瞳大談不倫戀引發熱議，這次將放映2019年數位修復的國際版，當年囿於尺度而故意暗化的情慾場面，已全數「復原」而更顯熾烈。