新造的F-35隱形戰機因「更新技術3」（TR-3）核心處理器尚未完成研製階段而只得暫時存放

比利時空軍因洛克希德馬丁（Lockheed Martin）沒有按照F-35隱形戰機採購合約，以最現代的第4批次（Block 4）版本交付，而拒絕接收尾號為AY-01和AY-02的頭兩架成機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）10日報導，其中問題的癥結在於，洛馬在為比利時打造的F-35中，省略了先進的 「更新技術3」（TR-3）核心處理器。不過，看來這只是更廣泛問題的開始。洛馬發現，直到2024年中，它都無法再交付第4批次F-35給其他任何客戶。

事實上，洛馬表明，已經不可能再履行原訂2023年完成的第4批次訂單了。此外，它估計，採現有技術的TR-2設計配置戰機今年交付量會略微下降。儘管去年洛馬預估，F-35的產量會落在100—120架之間，但今年卻預估總產量為97架。

而五角大廈原本預計，洛馬每個月可交付約9架配置TR-3的F-35，到2024年7月1日前，總共要交付101架。不過，有鑑於目前的延遲，就算不是大多數，也有很大一部分在建的戰機將會被先存放起來，直到TR-3的開發階段完成。

Pentagon freezes purchase of F-35 Block 4 aircraft aka Technology Refresh 3 (TR-3) until resolution of inherent defects.https://t.co/fanPdozOTj pic.twitter.com/ibDItHuLIC — TurkishFacts4u (@TurkishFacts4U) June 14, 2023

等到這階段順利完成，五角大廈才準備正式接收F-35新機。但延遲交付美國空軍F-35會是個大問題，因為部分戰機預定年內退役，而這些戰機原本要成為迅速而可靠的替代品。美國空軍計畫要汰換為數驚人的310架戰機，進行大蛻變。而這和先前汰換150架的提案相較，數量有顯著提升。然而，值得注意的是，國會只同意汰換115架。