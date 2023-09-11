基隆市台62快速道路10日晚間，發生8部車輛因為路面散落物爆胎損壞事故，警方正在調查肇事車輛。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市台62快速道路10日晚間，發生8部車輛因為路面散落物爆胎損壞事故，警方正在調查肇事車輛。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市台62快速道路10日晚間，發生8部車輛因為路面散落物爆胎損壞事故，警方正在調查肇事車輛。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區台62萬瑞快速道路西向2.6公里處，也就是在瑪東系統交流道前，10日晚間突然發生8部車輛的事故，警方迅速趕到現場，發現竟是大型的連結車或貨車底盤的鐵製部件掉落路面釀禍，所幸未造成傷亡，警方正在調閱監視器，企圖找出肇事車輛。

10日晚間7時許，基隆市警局第三分局接獲民眾報案，指台62西向2.6公里處發生交通事故。警方立即派員趕赴現場，發現車輛停靠路肩，經過初步調查，發現這些車輛並不是追撞，而是在行駛過程中，壓到路面上的散落物，導致車輛爆胎或底盤受損。

受害的民眾表示，他正準備下班回家，行經事發路段時，瞄到路面上有散落的角鐵，但說時遲、那時快，他還來不及反應，車子壓過了路面上的角鐵，輪胎就爆了。等到他把車停靠在路邊，就發現警方已經在現場執勤了。

警方立即在車輛後方進行交通疏導，所幸在過程中並沒有民眾因此受傷，現場車輛交由拖吊車移置，於晚間10時30分清除完畢，車流恢復順暢。

經過警方初步調查，當時在路面上的應該是連結車或大貨車的底盤部件，應該是駕駛人不知道部件掉落而肇禍，但因為還包括了部分金屬部件，隨著後方來車高速行經，才會造成多部車輛爆胎受損。

警方表示，目前警方已經在調閱附近的監視器，調查可能的肇事車輛。基隆市警局第三分局呼籲，依道路交通管理處罰條例規定，車輛所載運的貨物散落，將可處駕駛人三千元以上，一萬八千元以下罰鍰。另依據同法第三十之一條規定：車輛部件不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰。