「初瓦」高雄裕誠店9月23日開幕，10月22日前到店消費不限金額，可免費獲得相印美照一張。(王品集團提供)

參加「初瓦」高雄裕誠店獨家開幕活動，11月30日前返店消費套餐，主食可免費升級為179元的「學生時代搖搖便當」或「鍋巴逼逼飯」。(王品集團提供)

全台「初瓦」9月23日至10月6日推出「酒國英雄戰初來」燒啤ONE SHOT排名比賽，招待冠軍3天酒水免費。(王品集團提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高雄K-POP愛好者快筆記，王品集團韓式料理品牌「初瓦」高雄裕誠店將於9月12日至22日試營運期間，推出多項優惠為開幕暖身。包括持韓星應援物，單筆消費滿額現打8折、開幕期間消費可免費獲贈相印美照、憑美照用餐，套餐主食免費升級等好康。

根據交通部觀光局的觀光統計資料庫顯示，今年1至6月國人最愛旅遊的國家，韓國排行第3；而今年7月韓國關稅廳進出口貿易統計顯示，2023上半年韓國專輯出口額高達1億3千萬美元，台灣就占554萬美元，在全球排行第5。國人對K-POP的支持也反映在韓式餐廳的消費力道上，位於台中台灣大道上的「初瓦」旗艦店，開幕2個月就連續繳出單月業績破千萬的亮眼佳績，即將在9月23日開張的「初瓦」高雄裕誠店，讓不少高雄人相當期待。

「初瓦」高雄裕誠店在試營運和開幕期間，推出多項優惠吸引K-POP粉絲到店消費。首先登場的是9月12日至22日試營運期間，4人同行手持韓星應援物，單筆消費達2500元現打8折。緊接著9月23日正式開幕至10月22日為期1個月，高雄裕誠店獨家提供「免費相印美照」服務，消費不限金額上傳美照於IG限時動態，完成指定條件，即可在相印機台列印照片，為聚餐留下美好回憶。憑此照片11月30日前再訪裕誠店用餐，套餐主食免費升級，可任選價值179元的「鍋巴逼逼飯」或「學生時代搖搖便當」，為港都的迷弟迷妹打造出能驕傲應援的熱鬧場合。

此外，全台「初瓦」9月23日至10月6日止，推出「酒國英雄戰初來」燒啤ONE SHOT排名比賽，活動期間每日中午12點至1點、晚上6點到7點，到店消費可免費挑戰「燒啤3杯組」，花費時間越短、排名越前。業者將招待全台冠軍於10月11至13日在任一間「初瓦」門店消費的酒水開銷；為讓更多消費者共享獲勝喜悅，10月11至15日前往誕生出冠軍的優勝店家消費，酒水全面8折優惠，服務費皆另計。

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