高雄前鎮區廣西路出現天坑，警方獲報封鎖現場，防止人車進入。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市工務局、水利局獲報到場，釐清天坑發生原因。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市區稍早驚現天坑！前鎮區廣西路今日上午出現約4x2x2公尺的天坑，高雄市工務局道路養護工程處表示，上午11時10分獲報，以三角錐警示進行交通疏導及交維，並通知相關管線單位到場處理，正在現場釐清中；據悉，疑似為一旁汙水人孔洞連日下雨排水，造成路基掏空，後續由水利局接手修補，所幸當下無人車掉落意外。

今日上午前鎮區廣西路突然發生塌陷，民眾見狀趕緊通報工務局道工處前往現場處理。工務局道工處表示，今日上午11時10分接獲通報，目前天坑範圍長4公尺長、寬2公尺多、深2公尺，以三角錐警示進行交通疏導及交維，並通知相關管線單位到場處理，正在現場釐清天坑發生原因。

據悉，疑似因高雄近期連日大雨，一旁汙水人孔洞不停排水，連日沖刷導致路基掏空，後續由水利局接手修補。

高雄市水利局獲報後立即派人至現場處理並布設交通管制，初步了解現場無人車受損傷。至於路面下陷原因，水利局研判，疑似高雄近日來連日下雨沖刷致地下汙水管線破損，造成路基流失致路面下陷。

水利局已經調派機具搶修，並調派混凝土將坑洞灌漿修復完成，後續將辦理汙水管損修復作業。