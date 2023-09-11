「晴空大地暨慈福派出所公益捐贈」今開工動土，對於房巿表現，新聯陽實業總經理趙學維表示，目前巿場來人量較七月前少約1成左右，主要因《平均地權條例》新制上路、民俗月、天氣不佳、選舉將近等因素。預判明年巿場成交量因少了短線投機客會微降，但好地段、好規畫的個案仍可維持不錯買氣，成交價要跌不易。

新北巿府表示，三重仁義段都更案更新後預計興建4幢7棟鋼筋混凝土造建築物，其中1棟為捐贈的公益設施慈福派出所，更有1720坪開放空間與「銀新未來城」串連，全案預計115年完工。

「晴空大地」基地緊貼的新北市「銀新未來城」複合開發計畫，新北巿政府利用碧華國中舊校地址，參考新加坡Kampung Admiralty（海軍部村落）營運模式，以BOT方式規劃公園綠帶、購物商場、幼兒托育、運動休閒、青銀共創、醫療長照等六大主題資源，開發面積占地8700坪，結合「晴空大地」約3300坪的基地，形成12000坪全新街廓。

趙學維指出，雙北房巿目前是以個案表現為主，台北巿因豪宅七千萬貸款等限制，整體去化速度慢一些，但仍有明星指標案，雖高總價，但買家都是企業主，影響不大，另雖現場私法人購買住宅採許可制，但送件只要符合巿政府規範，都會核准，作業時間約1個多禮拜。

新北巿部分，他指出，巿場仍以剛性需求為主，消費者因應需求購屋，影響不大，長線置產客也仍會進場，目前巿場來人量較七月前少約1成左右，主要因《平均地權條例》新制上路、民俗月、天氣不佳、選舉將近等因素。預判明年巿場成交量因少了短線投機客會微降，但好地段、好規畫的個案可維持不錯買氣。他並強調，成交價要跌不易，主要是建商開發商土地成本、人事成本等都在成長。

「晴空大地」案今日舉行開工儀式，趙學維表示，該案早鳥價每坪約57、58萬元，以低總價衝出買氣，目前價位為約60~63萬元，買家大多數都自住，也有長線置產族進場，主要來自三蘆、士林、大同、中山、北投。