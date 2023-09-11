2023高雄電影節形象影片由導演謝沛如操刀。（雄影提供）

高雄電影節於10月7日開幕，本屆年度主題「耽美主義」，邀請男星曾敬驊擔任影展大使，11日公開年度形象影片，由金獎導演謝沛如再度合作曾敬驊，呈現如夢似幻的花美男日常，謝沛如笑言上一次合作電影《我的麻吉4個鬼》讓曾敬驊扮醜，這次總算還他原本的美貌，曾敬驊也在短短49秒內「儘量把自己好看的地方展現出來」。

呼應本屆雄影年度主題「耽美主義」，謝沛如以影展大使曾敬驊做發想，創造49秒粉嫩世界，影片開頭悠揚的古典樂流瀉，粉色花瓣繽紛灑落在熟睡的曾敬驊手上，此時他睜開雙眼，發現3名粉紅人不停往他身上撒花，曾敬驊臉色不耐，甚至接近崩潰，開始用花瓣回擊，後來卻越玩越起勁，最後變成可愛又歡樂的花花世界，巧妙呼應耽美主義超現實又夢幻的元素。

謝沛如直呼曾敬驊是個可愛的美男子，本人又是謙虛的大男孩，面對周遭的讚美甚至會有些懷疑，所以她以此為概念發想，讓劇情在很夢幻、很美的狀態，剛開始曾敬驊有些抗拒一直被美化，但玩著玩著卻發現了其中樂趣，並大方接受這件事情並表示拍攝不難，可以用有趣的方式去找到每個人身上不同的美，是很難得的拍攝體驗。