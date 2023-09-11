高雄鳳山某摩鐵爆出命案！46歲林姓男子11日凌晨入住，今早未拿取早餐，電話和電鈴都連絡不到林男，房務人員察覺有異，中午打開房門發現林男已陳屍在房內浴缸。警方到場後初步排除外力介入，死因尚待釐清。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
張老師專線：1980
高雄鳳山某摩鐵爆出命案！46歲林姓男子11日凌晨入住，今早未拿取早餐，電話和電鈴都連絡不到林男，房務人員察覺有異，中午打開房門發現林男已陳屍在房內浴缸。警方到場後初步排除外力介入，死因尚待釐清。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。