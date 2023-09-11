2023貝比魯斯世界少棒錦標賽，中華隊獲銀牌，選手之一的新竹縣關西國中棒球隊球員陳柏笙，在冠亞軍決賽敲出打點，捕、打俱佳表現優異，縣長楊文科特別表揚，表示縣府支持棒球運動，竹東、關西、五峰等學校棒球隊表現都很出色，期望共同努力，提升成果。

2023貝比魯斯世界少棒錦標賽，中華隊從國際組預賽以分組第一之姿進入國際組冠亞軍賽，再以6：1擊敗韓國隊後得到國際組冠軍，進入世界大賽對上美國隊，最終獲得亞軍。

陳柏笙一路從培訓名單到正式名單，亮眼的表現獲得肯定，在預賽即以優異的打擊能力、極佳的防守技巧突圍，進入決賽階段，也敲出至關重要的打點，表現可圈可點。

陳柏笙為關西國中8年級生，就讀五峰國小3年級時，由教練王勝榮啟蒙，開始學習棒球的各種技巧。王勝榮說，陳柏笙對棒球有興趣而轉學至五峰國小，態度認真，「再累都能堅持」，本身努力願意吃苦，持續訓練得來的成就。

「打球很帥！」陳柏笙說，他也覺得練球很辛苦，因為喜歡棒球而持續努力，此次參與2023貝比魯斯世界少棒錦標賽，可以看到不同的球隊，增加學習的機會，他在隊上擔任捕手，平日透過觀看比賽，學習配球的技巧。

關西國中校長劉淑瑜表示，該校為新竹縣國中體育班中唯一的棒球隊，感謝縣府挹注教練經費，協助硬體設施如棒球場整建、宿舍衛浴設備改善，學校也重視培養選手的基本學力，除了朝職棒的紅土邁進，未來在轉彎時也能有更豐富的選擇。