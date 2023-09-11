由國家影視聽中心舉辦，與LINE TODAY合作的「我最愛的台灣電影：劇情長片」票選活動，經過長達1個月的票選過程後，結果終於出爐！正式公佈最受觀眾喜愛的前10名電影片單，照排名依序是《魯冰花》、《孤味》、《那些年，我們一起追的女孩》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《我的少女時代》、《海角七號》、《當男人戀愛時》、《賽德克．巴萊》、《總鋪師》、《報告班長》。

被影迷喻為「催淚神片」的《魯冰花》高票奪冠，投票期間有不少網友留言敲碗求重映，可見其在觀眾心中不可取代的地位。魏德聖導演的作品也入選兩部，台灣史詩級長片《賽德克．巴萊》的磅礡震撼，在多年後依然深入人心。而上映當年席捲全台、更寫下影史票房紀錄的愛情電影《海角七號》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》也榜上有名，讓人立刻就回想起曾經紅遍大街小巷的電影主題曲，與那幾段不分男女都琅琅上口的經典台詞。

透過這些電影片單與主題觀察，除了可以窺見當代民眾的娛樂喜好，也發現南台灣辦桌習俗、別具歷史意義的「霧社事件」、以及1960年代的農村生活樣貌等在地歷史文化，已經透過優秀的劇本故事、角色刻畫深入人心，成為大家傳述的共同記憶。

國家影視聽中心執行長李智仁表示：「非常感謝所有熱情參與投票的朋友以及影視聽中心同仁的付出，這次的票選活動是影視聽中心首次舉辦，能夠得到廣大熱烈的迴響，我們感到非常開心且感恩。」並承諾中心113年度的影片修復工程與策展方向，將會納入投票結果作為參考，優先積極規劃放映場次，以回饋熱情參與的民眾。

若等不及大銀幕重映，可以到國家影視聽中心新莊場館3樓的「時間圖書館」重溫經典好片，此外台灣導演在創作初期的金穗獎短片作品，也收錄在圖書館VOD系統，歡迎有興趣的影迷觀眾到館閱覽。