一名長期吃素的婦人，出現記憶力衰退的問題，不僅時常找不到東西，還會把鑰匙放在花盆裡，被家人察覺異狀而就醫，檢查才發現是營養失衡型失智，為缺乏維生素B12所致。醫師提醒，長期茹素者易缺乏3類營養素，包括蛋白質維生素B12，以及鈣、鐵、鋅等礦物質，生活中要特別留意並加強補充。

台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中分享，過去曾收治過一名茹素長達40、50年的女性病人，被家人發現有失智跡象，問診時她就高度懷疑與缺乏維生素B12有關，一驗果然數值很低，即所謂的營養失衡型失智，後續治療透過注射及給予口服維生素B12，對方於6個月內記憶力就逐漸恢復。

藉此個案，陳欣湄提醒，吃素並非不好，但長期吃素者易缺乏3類營養素，日常生活應加強補充。首先是蛋白質，陳欣湄指出，臨床觀察發現，很多素食者外食時，為了方便都會以澱粉為主，而蛋白質來源只能從豆製品獲得，相對食物變化少，導致攝取比例較低。

其次為礦物質，如鈣、鐵、鋅等，陳欣湄說明，這些礦物質在動物性食物的吸收率較高，若沒有刻意去補充時，由於在植物性食物的吸收率較低，就很容易有不足的問題。

最後就是上述個案提到的維生素B12，陳欣湄說，富含維生素B12的食物為蛋奶魚肉類，也因此吃純素者容易缺乏。