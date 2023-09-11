銅箔基板、PCB、散熱、電源、機殼及ODM廠股價均遭逢沈重賣壓，緯創(3231)、勤誠(8210)、營邦(3693)、台燿(6274)、廣達(2382)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、光寶科(2301)、金像電(2368)、金居(8358)、台光電(2383)及光寶科(2301)等今天股價同步遭到摜壓收低，勤誠、廣運及台燿更以跌停板作收，中小型股亦有長園科(8038)及兆遠(4944)跌停，AI股殺聲隆隆，衝擊多頭信心，雖然資金轉向點火推升茂訊(3213)、力山(1515)、陞達科技(4945)、訊芯-KY(6451)、華景電(6788)、三商電(2427)、聰泰(5474)、閎暉(3311)以漲停板作收，仍無法挽回台股指數跌勢，終場加權股價指數約16432.95點，下跌143.07點，成交量約為2834.64億元；OTC指數為212.16點，下跌2.17點，成交量為713.5億元。

今天上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲0.8%，其次是塑膠類股及水泥類股，分別上漲0.36%及0.19%，表現較差者為電腦週邊設備類股、資訊服務類股及類股，其中電腦週邊設備類股下跌4.58%，資訊服務類股下跌3.45%，電線電纜類股下跌1.87%，觀光類股下跌1.3%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、上漲0.18%，表現最差為電子零組件類股、下跌2.49%。

就技術面來看，今天台股在電子股走弱下，指數開高殺低，終場下跌143.07點，以16432.95點作收；元富投顧總經理鄭文賢表示，全球通膨狀況漸改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成多空指標，目前短線偏弱，FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，台股16900點季線成中線多空重要關卡，目前跌破中，原則上『逢低布局，短線伺機』，短線區間約在16250點到16850點位置，高檔區16900點以上遇到季線反壓，16250點附近是本波低點附近，兩者具備壓力和支撐角色。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，因熱門AI概念股又出現明顯修正，導致大盤開高走低再度回測月線，由於大盤撐盤要角電子族群動能不足，加上台股8月以來因熱門股AI概念題材出現明顯修正，目前尚未收復失土，預估近期因短線觀望使盤勢將處於量縮震盪整理格局，目前市場焦點將轉向關注13日登場的蘋果新機發表會，也將是電子類股是否走強、帶領盤勢重回多方的重要觀察，可留意蘋果供應鏈及相關電子零組件族群。

鄭文賢表示，台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線台幣弱。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2024年中前可能都不會降息，個股部分則必須觀察相關重量級AI概念股走勢何時止跌回穩，非AI部分，包括正文、波若威和定穎是觀察重點。