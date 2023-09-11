價格方面，如同年初TrendForce預測，NAND Flash價格反彈會早於DRAM，由於NAND Flash供應商虧損持續擴大，銷售價格皆已接近生產成本，供應商為了維持營運而選擇擴大減產，以期帶動價格止跌反彈。其中，NAND Flash Wafer合約價已在8月反彈，且隨著減產幅度擴大，客戶備貨力道有望回升，進一步支撐9月NAND Flash Wafer合約價續漲。不過，若NAND Flash漲勢要延續至2024年，仍仰賴持續性的減產，以及端看Enterprise SSD採購訂單是否會大幅回補。

供應商方面，即便NAND Flash相較DRAM具有更彈性的價格優勢，今年需求位元也不見提升，加上通用型伺服器出貨規模持續受到AI伺服器排擠，導致今年整體NAND Flash市場動向仍不佳，至第三季均價仍持續下跌，供應商虧損也持續擴大。

據TrendForce調查供應商庫存水位，以三星來看，若要在年底前有效降低庫存，若要依賴終端應用客戶加大備貨力道，實則是緩不濟急，唯有嚴謹的控制產能才是讓供需回到合理的最佳方式。而三星大幅減產，預期可能讓部分以三星主力供應產品價格反彈向上，有望帶動第四季NAND Flash整體位元出貨量，並逐步收斂供應商虧損缺口，同時將有助於模組廠改善未來獲利情況。