苗栗縣65歲以上人口已達9萬餘人，占全縣人口18％以上，已達高齡社會階段，交通事故是高齡者意外死亡原因之首，苗栗縣政府團隊以「守護長者行無礙」為主軸，運用各種政策保障高齡長者的生命與財產安全，建立友善高齡長者交通環境。

苗栗縣政府統計今年1至7月交通事故死亡10名高齡者，較去年同期減少4人，受傷867人，較去年同期增加80人，分析車禍肇事原因，依序是未注意車前狀態、未依規讓車及減速、違反標誌標線號誌管制。

苗栗縣道路交通安全會報整合縣府、各鄉鎮市公所及國道、省道等道路管理單位，還有高鐵、台鐵、國營事業等，每月定期舉行會報，針對縣內各種交通安全議題進行檢討與改善。

其中針對高齡者意外事故，持續探究分析交通事故發生時間、地點，及肇事因素，盡速改善不當道路工程，提高防禦性駕駛概念，鼓勵多加使用大眾運輸工具，減少道路使用風險，此外，加強取締汽車不禮讓行人，及道路障礙物等，建立友善高齡者及行人用路環境。

另，針對道路環境與事故熱點、高齡者居住與活動分布狀況，運用公益團體資源，媒體加強宣導，及實景或案例教學等方式，及在公共場所、長者聚集處所宣導，過程中發放反光配件，提醒長輩外出行走時能應穿亮衣及戴反光配件，提升自我在道路的的辨識度，減低發生事故的可能。

苗栗縣府也提醒長者，65歲以上要注意自身健康狀況，如有服用會影響注意力集中的藥物，要盡量避免自行開車，選擇搭乘大眾運輸工具或請家人接送。