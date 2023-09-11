台北市公館商圈一家美式餐廳負責人，昨日遭爆料涉嫌多次偷拍、性騷擾店內未成年女工讀生。根據該名女工讀生指控，鄭男會將手機藏於廁所，並「蹲門口」偷窺員工如廁，甚至還將魔抓直接伸向女員工臀部。一名17歲女工讀生在家長陪同下報案，事後又陸續跳出3名女員工報案。台北市中正警二分局接獲報案，指鄭男涉犯性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪，報請檢方偵辦。

據了解，該名受害者原於餐廳打工，本月6日晚間6時許於店內上廁所時發現老闆蹲門口，並通過門縫偷窺她如廁。事後，她心有餘悸將此事告知前同事，一問又再知悉老闆早有性騷前科，甚至還偷藏手機偷拍，最終憤而報警處理。

警方獲報後抵達現場，經詢，負責人坦誠犯行並承認偷拍；待員警檢查其手機時，卻並無從中發現任何不雅照片。對此，受害者懷疑負責人事先已將不雅照刪除，員警等人處理半小時，經告知雙方權益等事後離開現場。

受害者對於此事仍耿耿於懷，並向母親哭訴，母親隨即將她帶往新北永和警分局報案。據了解，她於派出所接受警詢時情緒激動，近3小時方才完成筆錄。

該名受害者也提供警方與負責人在Line上的聊天紀錄作為證據使用。受害者也向員警透露，本月6日晚間6時許於店內上廁所時突然發現老闆蹲在門口，並通過門縫偷窺她如廁。她後來將此事告知前同事，一問又再知悉老闆早有性騷前科，甚至還將手機藏廁所偷拍。

永和警受理此案後，再依單一窗口轉接北市中正警二分局，緊接再有3名前員工現身警局指控負責人偷拍，並附上鄭男曾經偷拍的影片、照片為佐證。

中正警二分局表示，（7日）已接獲民眾報案，當時已隨即展開追查活動，現已清楚掌握犯嫌身份，今（11日）則已報請檢察官指揮本案，並將對涉案負責人依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦。

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