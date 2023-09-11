由吳念真編導的《人間條件八-凡人歌》在6小時內台北國家戲劇院6500席全數完售，台中、高雄場好位置均搶購一空，全台票房已突破7成，再次見證三金得主吳念真編導的「國民劇場」之超高人氣。

吳念真談新作構想，《人間條件七》寫的是年輕的時候離開家到工廠去做事，兩年後完成第八部，寫的跟自己目前的狀態有關，「都說人生是七十古來稀，現在是人生七十才開始，在家庭裡面，你們一定會發現家裡永遠有個人，這個人處在退休狀態，雖然在家卻很沒有存在感。」

他邀請綠光黃金班底導演陳希聖飾演69歲的主角廖明燦，退休在家無所事事，希望自己被尊重、被聆聽跟被需要，「想要用好玩的方式談嚴肅的議題，帶一種黑色喜劇的感覺」。本劇劇情中心圍繞主人翁廖明燦先是「色情按摩被逮」，再到中了「樂透彩頭獎」，家庭地位彷彿坐雲霄飛車一飛沖天。吳念真創造一個當代重組家庭，裡頭有主角與原配生的大兒子一家三口、二婚的老妻子、還有妻子前段婚姻的女兒，使《人間條件八－凡人歌》不僅講退休老人照護議題，更反映現今離婚率高、年輕人成家困難的當代問題。

本次以最堅強的演員陣容打造「奇葩廖家人」，向有「國民媽媽」稱號的金鐘影后王琄飾演的廖妻，既是後母又是阿嬤；廖明燦第一段婚姻的兒子大同則由滅火器樂團主唱楊大正飾演，演歌雙棲的林雨宣化身大同的嗆辣妻子雨靜，兩人不僅要共同解決錢關問題，還有一個正處叛逆期的國中生仁凱。此角特別找來〈大嘻哈時代〉竄紅的嘻哈新生代青蛙詮釋，吳念真更為他留下創作空間，讓他根據劇情編寫三首Rap音樂，凸顯本劇世代溝通的議題。

自2001年《人間條件一》至《人間條件七》已演出近400個場次，演出累積的高口碑及好評從不讓人失望，這次《人間條件八－凡人歌》票房告捷，吳念真感謝忠實觀眾長期的支持，特別邀請綠光台柱柯一正、金鐘影后楊麗音加入演出陣容，期盼老戲骨、新生代同台飆演技，滿足台下粉絲的戲癮。