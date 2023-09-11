前總統馬英九批評，民進黨總統參選人賴清德今年重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，與蔡英文總統相呼應，此種「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定。對此，賴清德競辦發言人陳世凱批評，馬英九發言有違事實，也忽略全民共識，身為前總統應審慎發言，而非領納稅錢，配合中國統戰思維恐嚇台灣人民。

陳世凱指出，馬英九恐怕忘記自己的歷史定位，就是屈服於一個中國原則的「九二共識」，讓台灣走向全面傾中的路，一切都要仰賴中國「善意」。

陳世凱表示，蔡英文政府執政7年多以來，台灣已經證明自己能走向世界，不需要透過中國走向世界。從經濟成長率來看，馬政府執政8年，台灣出口的成長率9％，而蔡政府自2016年到2022年，出口成長率已經達到71.74％。

陳世凱強調，數字會說話，經濟成長不會騙人，反倒是馬英九當年強推的服貿協議，引發全體國人的憤怒，差點把台灣推入中國全面掌控、萬劫不復的深淵，這才是真正的危害台灣。

陳世凱指出，馬英九的發言顯然有違事實，更將中國對台的文攻武嚇歸責於台灣。陳世凱強調，賴副總統延續蔡英文總統的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，早已是全民共識。根據民調顯示，台灣民眾不接受九二共識、認同中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的民調數據歷年升高。

他說，馬英九先身為前總統，應該更加審慎的發言，而不是領著人民的納稅錢，附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。